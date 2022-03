Wegen Umbauarbeiten: Birkenfelder Eiscafé Venezia startet erst später in die Saison

Diese Frage haben sich in der Tat viele Menschen aus Birkenfeld und Umgebung schon gestellt: Warum hat das Eiscafé Venezia in der Achtstraße eigentlich noch nicht wie sonst seine Winterpause im Februar beendet und immer noch geschlossen? Wer jetzt auf Corona getippt hätte, hätte ausnahmsweise mal geirrt.

Inhaber Marco Vazzola nennt den Grund: „Wir sind fleißig für unsere Kunden am Renovieren. Wir freuen uns, dass wir schon bald wieder da sind und das Ergebnis zeigen können.“ Die Besucher fordert er auf, sich überraschen zu lassen. Vazzola weist zugleich auf ein echtes Jubiläum hin. 2022 wird seine Familie seit 50 Jahren in Birkenfeld sein und mit Eisgenuss verwöhnen. Übrigens: Ganz verzichten auf Eis aus dem Hause Vazzola muss bekanntlich niemand. Denn vor zwei Jahren hat Marco Vazzola bekanntlich mit der Aufstellung von Eisautomaten begonnen, von denen es in der Kreisstadt zwei gibt. Eier staht auf dem Parkplatz gegenüber der Eisdiele in der Achtstraße, der andere am Rand des Talweiherplatzes.