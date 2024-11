Plus Idar-Oberstein

Wegen Parkchaoten: Aus für den Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Oberstein

i Das Aus für den Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Oberstein reißt ein großes Loch in das vorweihnachtliche Veranstaltungsangebot an der oberen Nahe.

Foto: Michael Dietz/Burgenverein Schloss Oberstein

Der Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Oberstein hat über 15 Jahre zum ersten Adventswochenende große Menschenmengen in die Stadt gezogen. Damit ist jetzt Schluss. Der Vorstand des Burgenvereins Schloss Oberstein (BVSO) hat am Wochenende bekanntgegeben, dass es in diesem Jahr und auch wahrscheinlich in Zukunft keinen Weihnachtsmarkt geben wird.