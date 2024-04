Plus Birkenfeld Wegen großer Nachfrage: Im Birkenfelder Ruhehain wird es langsam eng Von Axel Munsteiner i An dieser Tafel ist zu erkennen, welche Plätze im Ruhehain bereits belegt sind und welche noch nicht. Klar ist: Die noch verfügbaren Bäume werden langsam rar. Fotos: Reiner Drumm Foto: Reiner Drumm Ende des Jahres 2025 läuft nicht nur der zwischen der Betreibergesellschaft und der Stadt Birkenfeld geschlossene Vertrag aus, schätzungsweise um diese Zeit herum wird es auch keine freien Bestattungsplätze mehr im Ruhehain geben. Deshalb müssen bald die grundsätzlichen Weichen für die Zukunft des Waldfriedhofs gestellt werden. Lesezeit: 4 Minuten

Diese Bitte hat Emil Morsch in der jüngsten Sitzung an die Mitglieder des Stadtrats gerichtet. Der Mitbegründer der Stefan-Morsch-Stiftung war in seiner früheren Funktion als Vorsitzender des Naturschutzvereins einst einer der Ideengeber für den Ruhehain gewesen, der 2011 eröffnete. Auf dem Gelände am Rand der in Richtung Dambach führenden Kreisstraße wird ...