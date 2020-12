Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 09:48 Uhr

Idar-Oberstein Wegen der Kreiselsperrung in Idar: Linie 301 fährt nicht wie gewohnt Durch die Baumaßnahme am Edelsteinkreisel in Idar wird in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag (ganztägig) die direkte Verbindung zur Minute 30 der Linie 301 zum Bahnhof nicht möglich sein, teilt die Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein (VIO) mit. In dieser Zeit können alternativ die Linie 303 über Algenrodt oder die Linie 302 über die Obere Lay genutzt werden, um zum Bahnhof zu gelangen.

Dies bedeute, dass der Verkehr in Richtung Idar (Linie 301) beziehungsweise Tiefenstein über die Bismarckstraße umgeleitet werde, so die VIO weiter. In der Hauptstraße wird auf Höhe der IHK eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Linie 301 in Fahrtrichtung Bahnhof fährt ab Alexanderplatz leer über die Obere Lay–EKZ–Vollmersbachstraße zum Bahnhof. An den betroffenen Haltestellen werden entsprechende Hinweise angebracht. Am Bahnhof wird ein zusätzlicher Dienst die Anschlussfahrt zur Minute 45 Richtung Linie 305 oder 306 übernehmen. Dennoch könne es zu Verzögerungen oder Fahrtausfällen kommen.