Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach teilt mit, dass die B 41 zwischen der Nahebrücke Hochstetten-Dhaun und dem Kreisel am Ortsausgang von Montag, 17. Mai, 9 Uhr, bis voraussichtlich 12. Juli zur Herstellung des Anschlusses an die Nahebrücke halbseitig gesperrt werden muss.

Am 17. Mai wird für einen Tag der Verkehr mittels Ampel geregelt. Die Umleitung führt in Richtung Kirn/Idar-Oberstein über die L 183 durch Kirn, so wie es monatelang bei der Sanierung der Nahebrücke geregelt war. Von Idar-Oberstein aus in Richtung Bad Kreuznach geht es weiterhin über die Bundesstraße 41.