Mainz/Saarbrücken

Aufgrund der Bombenentschärfung in Kirn wird die Nahe-Bahnstrecke am Freitag, 14. August, im Zeitraum 10.30 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr auf dem Teilabschnitt zwischen Bad Sobernheim und Idar-Oberstein komplett für den Zugverkehr gesperrt. Deswegen kommt es bei vlexx-Zügen der Linien RE 3 und RB 33 in diesem Zeitraum zu Einschränkungen.