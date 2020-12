Obwohl es aktuell noch keinen bestätigten Erkrankungsfall gibt, erfasst die Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus auch das öffentliche Leben im Kreis Birkenfeld in immer stärkerem Maße. Nachdem die chinesische Gemeinde aus dem Oak Garden bereits frühzeitig das für den 8. Februar in Birkenfeld geplante Laternenfest abgesagt hatte, fällt nun auch noch der Kindersachenbasar in Hoppstädten- Weiersbach aus. Er hätte am Samstag, 14. März, im Gemeindezentrum stattfinden sollen.