VG Birkenfeld

„Wir müssen alles versuchen, um das Infektionsrisiko einzudämmen und sind dazu gezwungen, das öffentliche Leben zurückzufahren“: So begründet Bürgermeister Bernhard Alscher (BFL) die Maßnahmen, die er am Freitag nach einem Krisengespräch in Abstimmung mit den Fachbereichsleitern in seinem Haus verfügt hat.