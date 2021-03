Wegen Corona: Zwei weitere Kindergärten in der VG Birkenfeld geschlossen

In der VG Birkenfeld sind in zwei weiteren Kindergärten Corona-Fälle aufgetreten. Betroffen sind die katholische Kita St. Jakobus in der Kreisstadt und die Kita in Abentheuer. Nach Auskunft der Kita GgmbH Trier, die Trägerin der Einrichtung ist, und Pastor Christoph Eckert wurde die komplette St.-Jakobus-Kita in Birkenfeld bereits Anfang der Woche vorsorglich geschlossen. Dies soll auch bis einschließlich Montag, 29. März, so bleiben. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung auf NZ-Anfrage mitteilte, wurde zuvor ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet. Eine erste Testung der näheren Kontaktpersonen im Haus habe ausschließlich negative Ergebnisse erbracht. Dennoch befinden sich diese weiterhin in Quarantäne. In den nächsten Tagen sei bei den Betroffenen ein zweiter Test vorgesehen.