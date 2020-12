Idar-Oberstein

Die diesjährigen Wald-Jugendspiele im Staden in Idar-Oberstein waren für den 27. und 28. Mai geplant. Zur 25. Veranstaltung an diesem Standort hatten sich aus den Schulen der Region bereits 51 Klassen mit 1050 Schülern angemeldet. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Wald-Jugendspiele in diesem Jahr jedoch aus. Die Forstleute arbeiten an digitalen Alternativen.