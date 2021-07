Wegen Corona: Mehr als 800 Stornierungen im Hunsrück-Ferienpark Hambachtal

Dass die Niederlande nach einem kurzen Intermezzo des freien Urlaubsreiseverkehrs von der Bundesregierung nun wieder als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft worden sind, ist nicht nur ärgerlich für deutsche Urlauber, die Ferien in Seeland oder anderswo an der Nordseeküste gebucht haben. Die neue Situation – nicht geimpfte Holländer müssen bei der Einreise nach Deutschland fünf Tage in Quarantäne, ehe man sich „freitesten“ kann – hat auch dramatische Auswirkungen auf den Ferienpark Hambachtal. Dort sind in den zurückliegenden Tagen mehr als 800 Stornierungen aus dem Nachbarland eingegangen.