Wegen Corona: Inhorgenta München wird um ein Jahr verschoben

Die Entscheidung erfolgte, so ist einer Pressemitteilung der Messe München zu entnehmen, „nach eingehender Beratung mit dem Fachbeirat sowie Ausstellern, Besuchern und Partnern von Europas führende Plattform für Schmuck, Uhren und Edelsteine“.

Die Messeleitung hatte im November beschlossen, die Inhorgenta 2021 vom angestammten Termin Februar in den April zu verschieben. Ziel war es, den Ausstellern damit eine größere Planungssicherheit zu bieten. „Leider hat die Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht den erhofften Lauf genommen“, sagt Klaus Dittrich, Vorsitzender der Messegeschäftsführung. „Es bestehen immer noch weitreichende internationale Reise- und Kontaktbeschränkungen. Die Verbreitung des mutierten Virus birgt zudem erhebliche Risiken für den zukünftigen Verlauf des Infektionsgeschehens. Selbst wenn im ersten Halbjahr aufgrund der örtlichen Situation in München die Durchführung einer Präsenzmesse möglich sein sollte, könnte die Inhorgenta Munich ihrem Anspruch als internationale Leitveranstaltung auf Erfolgskurs gegenüber ihren Kunden unter diesen Voraussetzungen leider nicht gerecht werden“, so Dittrich.

Der Fokus liege nun auf der Vorbereitung der Inhorgenta Munich 2022 (vom 11. bis 14. Februar) sowie dem Ausbau der digitalen Inhorgenta Trendfactory. Die neue Veranstaltungsreihe feierte im Herbst 2020 eine erfolgreiche Premiere. Ein konkreter Termin für 2021 wird in Kürze bekanntgegeben. red/sc