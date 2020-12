Birkenfeld

Nur drei Entscheidungen standen am Dienstagabend in der letzten Sitzung des Birkenfelder Stadtrats im Pandemiejahr 2020 an. Das Treffen, das mit einer Schweigeminute für die Opfer der Amokfahrt in Trier und die 30 Corona-Toten im Kreis Birkenfeld begann, ging deshalb zwar zügig über die Bühne, wegen eines Verkehrsprojekts und eines Verschönerungsvorhabens gab es aber dennoch Anlass für Diskussionen.