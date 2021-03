Der Weg zu einem neuen, deutlich attraktiveren Nahverkehrskonzept ab Herbst 2022 ist frei: Der Kreistag stimmte in seiner Sitzung am Montag in der Messe Idar-Oberstein der Ausschreibung zweier Linienbündel (Nationalparklandkreis Birkenfeld Nord und Süd) sowie einem dritten für die Stadt Idar-Oberstein bei vier Gegenstimmen aus Reihen der LUB (drei) und der Grünen (eine) zu.