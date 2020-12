Birkenfeld/Nohen

Als das gemeinsame „Vater unser“ auf dem Vorplatz vorbei und der Segenswunsch erteilt ist, erklingt das Lied „Bis wir uns wiedersehen, halte dich Gott fest in seiner Hand“. Ira und Klaus Köhler treten in den Innenraum der evangelischen Kirche, streifen ihre schwarzen Talare ab und kommen kaum eine Minute später in ihrer Zivilkleidung wieder heraus.