Kreis Birkenfeld

Neuer Vorsitzender der Nationalparkversammlung ist Bernhard Alscher. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld wurde in der jüngsten Sitzung der Kommunalen Nationalparkversammlung in Birkenfeld gewählt. Er löst Landrat Matthias Schneider ab, der in seiner Rede betonte, dass der Nationalpark nicht nur ein Birkenfelder, sondern ein gemeinsames Projekt sei. Für ihn stehe „die Einigung des Hunsrücks“ im Mittelpunkt, unterstrich Schneider. Er sprach sich deshalb dafür aus, dass sich die Teilregionen in der Führung der Versammlung abwechseln sollten.