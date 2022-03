Der Wasserzweckverband im Kreis Birkenfeld investiert weiter in Fotovoltaik. Der Werksausschuss beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig weitere Anlagen auf dem Dach der Pumpstation Sonnenberg und auf einer Freifläche nebenan sowie auf dem Dach der Pumpstation in Thranenweier. Beschlossene Sache ist auch bereits eine Anlage auf dem Dach der Filterhalle an der Steinbachtalsperre.