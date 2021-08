Der Wasserzweckverband Kreis Birkenfeld (WZV) geht weiter seinen Weg in Richtung Kostenminimierung und Modernisierung. In seiner jüngsten Sitzung in der Messe Idar-Oberstein hat der Werksausschuss Beschlüsse für die Errichtung weiterer Fotovoltaikanlagen (FV) gefasst, die helfen sollen, Energie und vor allem Energiekosten einzusparen.