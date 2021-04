Wasserzweckverband im Kreis Birkenfeld: Mainz drängt auf engere Zusammenarbeit

Hoher Besuch im Werkausschuss des Wasserzweckverbands (WZV) Birkenfeld: Winfried Schreiber kam in die jüngste Sitzung in der Messe, um einen „Rückblick und Ausblick“ auf die Trinkwasserversorgung im Landkreis Birkenfeld zu geben. Der Referent für Grundsatzfragen im Mainzer Umweltministerium hatte sich gut vorbereitet und zahlreiche Zahlen mitgebracht: So sei in den zurückliegenden Jahren kein anderer Landkreis in Rheinland-Pfalz auch nur annäherungsweise an die Fördersummen des Nationalparkkreises herangekommen. Dennoch seien die Wirtschaftsdaten für den Landkreis überdurchschnittlich schlecht.