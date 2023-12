Den symbolischen Startschuss für ein millionenschweres Vorhaben mit Modellcharakter hat Umweltministerin Katrin Eder an der „grünsten“ Hochschule Deutschlands bereits im August 2022 gegeben, doch der Weg zur Umsetzung gestaltet sich angesichts bürokratischer Hindernisse und offener finanzieller Fragen schwieriger als gedacht. Der Rat der Verbandsgemeinde (VG), die offizielle Zuschussempfängerin ist, muss in seiner Sitzung am Mittwochabend in Schwollen entscheiden, wie es mit dem Wasserstoffprojekt am Umwelt-Campus Birkenfeld weitergehen soll.