Plus Birkenfeld Wassererlebnispfad soll noch 2024 fertig werden: Der Stand der Bauarbeiten am Talweiherplatz in Birkenfeld

Die Bauarbeiten am Talweiherplatz gehen voran. Für die Winterpause hat sich die Verbandsgemeinde Birkenfeld eine provisorische Parkplatzlösung einfallen lassen. Im Herbst 2025 soll die Neugestaltung abgeschlossen sein.

Birkenfeld. Am Talweiherplatz sind in dieser Woche die Arbeiten zur Verlegung von Kanalrohren, Trinkwasser sowie Abwasserrohren abgeschlossen worden. Auch ein Großteil der Leerrohre für verschiedene Kabel sei bereits verlegt, wie Horst Gaß Tiefbausachbearbeiter der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, Horst Gaß mit. Nur ein geringer Teil müsse in dieser Woche noch verlegt ...