Es war nicht ihr erster Besuch im Nationalpark, aber der erste offizielle Auftritt als Umweltstaatssekretärin vor Publikum: Katrin Eder stellte sich am Mittwoch in der kommunalen Nationalparkversammlung im Hunsrückhaus vor. Zuvor hatte sie im September bei einer Radtour das Schutzgebiet im Hunsrück-Hochwald kennengelernt und sich in der Vorwoche am Umwelt-Campus Birkenfeld informiert.