Ironie des Schicksals: Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Jazztage ins Internet verlegt wurden, strahlte der Himmel und lud zum Flanieren in der Idarer Fußgängerzone ein. Was für Wasserströme von oben haben die Jazzfans in der Vergangenheit schon tapfer über sich ergehen lassen… Unglaublich, mit welch ungebrochener Zuversicht und Ideenreichtum sich Projektleiterin Annette Strohm immer wieder den Herausforderungen stellt.