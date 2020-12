Es gibt Ideen, die nicht nur schlecht, sondern völlig verantwortungslos sind: Über die sozialen Netzwerke wurde die Birkenfelder VG-Verwaltung am Mittwoch auf einen Aufruf zu einer Corona-Party aufmerksam. Unter dem Motto „Monte Buhlo“ rief ein privater Veranstalter dazu auf, sich am Donnerstag, 25. März, um 10 Uhr am alten Bahnhof in Birkenfeld zu treffen.