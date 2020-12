Trier/Hermeskeil

Das Trierer Landgericht will den Tod einer 19-Jährigen aufklären, die vor knapp acht Jahren im Hermeskeiler Krankenhaus unter unklaren Umständen verstarb. Das Gericht will nun klären, ob – so lautet die Anklage – Behandlungsfehler eines Arztes Ursache für den Tod waren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor.