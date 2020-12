Warten auf Winter und Genehmigung: Erbeskopf steht in den Startlöchern für die Skisaison

Hilscheid

Der Schnee fehlt noch oder wenigstens kalte Temperaturen, damit die Schneekanonen die weiße Unterlage für Skifahrer und Snowboarder künstlich produzieren können. Aber das soll nun ja kommen. Ansonsten zeigt sich am Erbeskopf das Team um Klaus Hepp gut gerüstet, um Wintersportler auf den Pisten oberhalb des Hunsrückhauses begrüßen zu können. „Wir sind mit den Vorbereitungen weiter als sonst“, sagt der technische Leiter der Skianlagen am Erbeskopf. Denn zwei Lifte waren aufgrund der Sommerrodelbahn und des Bikeparks das ganze Jahr in Betrieb und sind entsprechend gewartet. „Diese Unterhaltungsmaßnahmen kommen uns jetzt zugute“, sagt Hepp, der aus dem nahen Horbruch im Kreis Birkenfeld kommt und dort Ortsbürgermeister ist.