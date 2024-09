Plus Idar-Oberstein

Warntag: Feuerwehr Idar-Oberstein nimmt an bundesweitem Test teil

i Die Feuerwehr Idar-Oberstein nahm am bundesweiten Warntag teil. Foto: Hosser

Pünktlich um 11 Uhr ertönten am Donnerstag deutschlandweit die Sirenen: Probealarm, um die verschiedenen Warnsysteme des Katastrophenschutzes zu testen. Die Feuerwehr der Stadt Idar-Oberstein setzte hierzu insgesamt vier Fahrzeuge der Wache 1 mit 360 Grad-Lautsprecheranlagen in den Wohngebieten Hohl, Lay, Tiefenstein und Georg-Weierbach ein. Zudem war ein einmütiger Warnton in weitem Umkreis deutlich hörbar.