Plus Baumholder Warnstufe für Blaualgen aufgehoben: Zwischenbilanz der Badesaison am Baumholderer Stadtweiher Von Lena Reuther i Wieder bessere Zeiten in Sicht? Die Warnstufe für den Baumholderer Weiher wurde jedenfalls aufgehoben. Günter Heinz und Thomas Moosmann von der DLRG können sich wohl wieder auf mehr Besucher befreuen. Foto: Benjamin Werle Für den Stadtweiher in Baumholder besteht keine Warnstufe für Blaualgen mehr. Günter Heinz, Einsatzleiter der DLRG Ortsgruppe, vermutet, dass die Warnungen zuletzt viele Menschen abgeschreckt haben. Lesezeit: 2 Minuten

Als „so weit ganz passabel“ beschreibt Günter Heinz den bisherigen Zwischenstand der Badesaison am Stadtweiher in Baumholder. Der Einsatzleiter der DLRG-Ortsgruppe erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass nicht ganz so viel Betrieb ist wie in früheren Jahren. Das liege zum einen am Wetter, zum anderen an der verhängten Warnstufe ...