Hoppstädten-Weiersbach Warnstreikaktion: Fissler-Mitarbeiter starten Autokorso ins Saarland Bereits in der dritten Warnstreikwoche befinden sich Beschäftigte der Elektro- und Metallindustrie aus der Region im Tarifstreit mit der Arbeitgeberseite. Am Donnerstag war mit dem Fissler-Werk im Hoppstädten-Weiersbacher Ortsteil Neubrücke zum zweiten Mal eine Firma im Landkreis Birkenfeld Schauplatz einer Aktion der Gewerkschaft IG Metall.

Auf dem Mitarbeiterparkplatz starteten nach Auskunft von Holger Hammer-Huhn, von der IG Metall-Geschäftsstelle Bad Kreuznach, knapp 30 Autos mit Angestellten in einem Korso zu einer Kundgebung am St. Wendeler Skaterpark. Dort stellten sich die Fissler-Mitarbeiter gemeinsam mit anderen Angestellten aus anderen Firmen – beispielsweise Mitarbeitern der Hörmann-Werken in Freisen und Eckelhausen – demonstrativ hinter das Anliegen der Gewerkschaft. Die IG Metall fordert im Rahmen der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie von den Arbeitgebern ein Volumen von 4 Prozent mehr Geld für zwölf Monate, das zur Sicherung von Beschäftigung und Einkommensstärkung eingesetzt werden soll. ax Foto: Reiner Drumm