Warnstreik im Kreis: Busfahrer befinden sich noch bis Schichtende am Freitag im Ausstand

Kreis Birkenfeld. Im Warnstreik befinden sich die meisten Busfahrer im Landkreis Birkenfeld vom Dienstbeginn am heutigen Donnerstag bis zum Schichtende am morgigen Freitag. Betroffen sind insbesondere der von der VIO bediente Stadtverkehr Idar-Oberstein und die von DB Regio gefahrenen Überlandlinien – auch der Schülertransport – während die Busse von Westrich Reisen weiterhin im Einsatz sind. Darüber informiert die Kreisverwaltung.

Zu dem Streik rief der Fachbereich Verkehr der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf. Zwar erzielten die Tarifparteien in einem Mediationsverfahren im Februar eine prinzipielle Einigung, aber der Manteltarifvertrag ist immer noch nicht abgeschlossen. Mit dem Streik will die Arbeitnehmerseite die Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz zur Unterzeichnung zwingen. Um ihren Kernforderungen wie Weihnachtsgeld, 38-Stunden-Woche und Durchbezahlung der Dienste Nachdruck zu verleihen, initiierte sie den Ausstand, Für heute plant die Gewerkschaft eine Demonstration mit anschließender Kundgebung vor dem Ministerium für Umwelt und Mobilität in der Landeshauptstadt Mainz.