Warnplakat auf der L165 bei Börfink: Autofahrer sollen auf „Froschkönige“ achten

Diese Warnung sollten Autofahrer beachten und ihren Fuß vom Gaspedal nehmen. Wie schon in den Vorjahren hat das Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald auch diesmal wieder auf der Landesstraße 165 im Bereich Börfink-Einschiederhof und des Forellenhofs Trauntal ein an einem Holzgerüst angehängtes Transparent aufgestellt.

Es trägt die Aufschrift „Bitte langsam fahren! Hier retten wir Froschkönige“ und wird durch das Foto eines Amphibienpärchens ergänzt, das von Konrad Funk aufgenommen wurde. Zugleich wurde im Kurvenbereich ein temporärer Schutzzaun installiert, weil an dieser Stelle bekanntermaßen mit verstärkter Wanderung von Fröschen und Kröten zu rechnen ist.Denn um diese Zeit, vor allem in regennassen Frühlingsnächten, sollte man Rücksicht auf die Tiere nehmen, die zu ihren Laichgewässern unterwegs sind und dabei an dieser Stelle die Landesstraße 165 passieren müssen. ax