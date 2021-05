Warmer Geldregen für Waldbesitzer: Bundesministerin Julia Klöckner überreichte Förderbescheide

Die Stimmung bei den knapp 20 Volksvertretern, die vor dem Sportleistungszentrum in Niederwörresbach bei leichtem Nieselregen auf das Eintreffen von Bundesministerin Julia Klöckner wartete, war entspannt, heiter. Das war auch kein Wunder, denn der bevorstehende Termin war für alle Beteiligten einer der angenehmen Art. Die Ministerin durfte Werbung in eigener Sache betreiben, und die 50 Dörfer der VG Herrstein-Rhaunen sowie die Miteigentümergemeinschaft Vierherrenwald erwartete ein warmer Geldsegen – in Form von Förderbescheiden für die Bundeswaldprämie. Da spielte es auch keine Rolle, dass Klöckner eine Viertelstunde zu spät in dem staatlich anerkannten Erholungsort erschien. „Der Verkehr wurde umgeleitet. Wir mussten durch ganz Kirn fahren“, erklärte die ehemalige Deutsche Weinkönigin entschuldigend.