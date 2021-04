War Reichenbach früher einmal eine Stadt? – Schulchronik gewährt tiefe Einblicke

Beim Blick in die Reichenbacher Schulchronik, in die früher nur Lehrer Einblick hatten, sind interessante Dinge zu erfahren. Die jeweiligen Lehrer waren verpflichtet, nicht nur die Schulgeschehnisse einzutragen, sondern auch Ereignisse aus dem Dorfgeschehen festzuhalten. So steht geschrieben, dass Lehrer Zimmermann 1895 in der ersten Klasse einen Vortrag über die Entstehung von Tier, Pflanzen und Ortsnamen hielt. Demnach soll die Silbe „Reich“ mit der Eiche zusammenhängen. Waldbäume hätten nach der Stellung der Äste ihren Namen erhalten.