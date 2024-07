Plus Idar-Oberstein Wann läuft Nahbollenbach voll?: Starkregenkonzept fürs Bollenbachtal vorgestellt Von Karl-Heinz Dahmer i Gut besucht war die Infoveranstaltung zum Thema Hochwasserschutz in Nahbollenbach. Die Fragen aus dem Publikum zeigten, welche Brisanz das Thema aktuell birgt. Foto: Michael Greber Die Gefahr von Hochwasser und Starkregen für besiedelte Gebiete muss man wohl niemandem noch mal erläutern. In wenigen Tagen ist der dritte Jahrestag der Katastrophe, die nicht nur, aber vor allem das Ahrtal getroffen hat. Seit damals ist die Nachfrage nach Vorsorgemaßnahmen gegen Hochwasser und Starkregen deutlich angestiegen, Ingenieurbüros haben volle Auftragsbücher. Lesezeit: 3 Minuten

In Idar-Oberstein ist man seit vorigem Jahr dabei, ein Hochwasser- und Starkregenkonzept zu erarbeiten, es gab Begehungen in allen 13 Stadtteilen, Vertreter der Ingenieurbüros, Politiker und die Verantwortlichen der Stadt haben Anregungen von Bürgern vor Ort aufgenommen, stellten fest, was man in manchen Gegenden der Stadt besser machen könnte, wo ...