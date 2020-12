Bundenbach

Die 20 Natur- und Landschaftsführer und 25 Nationalparkführer in der Region haben es angesichts der Corona-Krise und der deswegen angeordneten Beschränkungen derzeit nicht gerade leicht. Tagestouren, Wochenendwanderungen und Kinderprogramme – all diese öffentlichen Veranstaltungen mussten abgesagt werden, und so war auch Michael Brzoska aus Bundenbach gezwungen, seine geführten Wanderungen und sonstigen Angebote auf unbestimmte Zeit zu verschieben – wie etwa die für Ostersamstag geplante, zweitägige Nationalparkdurchquerung.