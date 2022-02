Unter anderem mit der Idee, einen speziellen Spazierweg in der Ortsgemeinde Berschweiler zu kreieren, der an markanten Aussichtspunkten vorbeiführt, befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Daneben ging es auch um das Dorferneuerungskonzept sowie um die Behebung von Schäden an Wirtschaftswegen.