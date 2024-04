Plus Heimbach/Sonnenberg Wandermarkt lädt nach Sonnenberg ein: Auftakt der Saison auf dem Nahesteig Von Sascha Saueressig i Die Eröffnung der Wandersaison in der Region findet am Samstag, 20. April, auf dem Nahesteig zwischen Nohfelden und Idar-Oberstein statt. Wanderführer Ernst Schmitz wird erneut eine geführte Tour von Neubrücke bis nach Heimbach anbieten. Foto: Ines Klingshirn Noch ist die Wetterprognose für das Wochenende eher durchwachsen, aber die Touristiker setzen darauf, dass es aufklart, wenn am Samstag, 20. April, zum dritten Mal der Startschuss zum „Wander-Opening auf dem Nahesteig“ fällt. Lesezeit: 2 Minuten

Ein Start in den Wandertag ist sowohl von Nohfelden als auch von Idar-Oberstein her möglich. Aber auch ein Einstieg an einem der Bahnhöfe entlang der Strecke, zum Beispiel ab Neubrücke, Heimbach, Nohen oder Kronweiler, ist dank der Bahnhöfe und diversen Bushaltestellen eine Option. Entlang der gesamten Premiumwanderstrecke sorgen verschiedene Vereine, ...