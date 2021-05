„Wir leben in einer total verrückten Zeit, in der sich die Dinge rasant ändern.“ Diese Aussage stellte der Birkenfelder Forstamtsleiter Claus-Andreas Lessander seinem Vortrag in der jüngsten Sitzung des Rinzenberger Rats voran. Das Gremium hatte sich nicht nur – wie in der NZ bereits berichtet wurde – mit dem zukünftigen Aussehen des Dorfweihers befasst, sondern beim Treffen war auch der Gemeindewald ein wichtiges Thema.