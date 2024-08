Plus Baumholder

Waldkita-Gruppe startet im Gärtel: Bauwagen kommt aber erst im Frühjahr 2025

i Bei schlechtem Wetter bietet die Nöhring-Hütte im Baumholderer Stadtwald den Kitakindern ausreichend Schutz. Foto: Benjamin Werle (Archiv)

An der Nöhring- Hütte im Gärtel startet – zunächst im Vorlauf – ab September die Waldkitagruppe der evangelischen Kindertagesstätte Baumholder. Damit erhält der Betrieb in der vierzügigen Kita an der Kirchstraße 13 ein wenig Luft, bis die Erweiterung umgesetzt wird, wie Stadtbürgermeister Günther Jung im Gespräch mit der Nahe-Zeitung erläutert.