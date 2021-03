Die Waldbesitzer in der VG Herrstein-Rhaunen fordern eine nachhaltige und dauerhafte Beteiligung an den Einnahmen des Bundes im Rahmen der seit Anfang des Jahres gültigen CO2-Bepreisung. Der VG-Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer entsprechenden Resolution, die von der Fraktion Pro Hunsrück vorgelegt worden war, befasst. Der Ausschuss empfiehlt dem VG-Rat, diese Resolution zu beschließen.