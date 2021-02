Wahlkampf 2021: So ein Zirkus...

"Mama, Mama, ich will in den Zirkus. Juchhu, der Zirkus kommt.“ Die Mama wundert sich über den Satz einer Neunjährigen aus Dambach: „Aber nein, mein Liebling. Wir haben doch Corona. Da kommt kein Zirkus.“

Doch die Kleine setzt sich zur Wehr: „Doch, doch, da hängen schon die Plakate, komm mit, schau selbst“, nimmt sie ihre Mutter an die Hand und zieht sie raus auf die Hauptstraße. Dort zeigt sie auf das aktuelle Wahlplakat von Verbandsbürgermeister Bernhard Alscher, der als Tierarzt punkten will und sich anders als die Konkurrenz in Schlips und Anzug mit einem Pony präsentiert.

So ganz falsch liegt die Kleine nicht, und sie kann, solange coronabedingt noch kein Zirkus nach Birkenfeld kommen kann, einfach eine der nächsten Kreistags- oder Kreisausschusssitzungen besuchen. Die finden ja trotz Pandemie statt. Und da sorgt der Sprecher der Freien Liste immer wieder für Zirkus... sc