Abentheuer

Die juristische Auseinandersetzung um eine vermeintliche Wahlfälschung durch den früheren Abentheurer Ortsbürgermeister Klaus Goldt wird in die nächste Instanz gehen. Wie Rechtsanwalt Welf Fiedler am Donnerstag auf NZ-Anfrage mitteilte, hat er im Namen seines Mandanten fristgemäß Berufung gegen das Urteil eingelegt, das das Amtsgericht Idar-Oberstein vor einer Woche in einer Verhandlung gesprochen hat.