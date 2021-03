Die Idar-Obersteiner Briefwähler entpuppten sich am Sonntagabend als das Zünglein an der Waage: Zunächst bescherten sie den beiden Direktkandidaten Hans Jürgen Noss (SPD) und Miroslaw Kowalski (CDU) ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das immer enger wurde – bis letztlich Noss dann doch die Nase vorn und in der Stadt Idar-Oberstein 1,2 Prozentpunkte mehr eingefahren hatte als auf Kreisebene insgesamt, während Kowalski mit 26,6 Prozent dann doch unter seinem Kreisstimmenergebnis blieb.