Stipshausen

Daniela Schmitt, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie Beisitzerin im FDP-Bundesvorstand, hat das Atelier Munsteiner in Stipshausen besucht. Gerade in der aktuell so schwierigen Zeit der Pandemie sei es außerordentlich wichtig, zu zeigen, dass das Leben, die Wirtschaft und der Handel trotz aller notwendigen Einschränkungen nicht stillstehen dürfen.