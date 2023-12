Nicht nur in den Städten gibt es wundervolle Weihnachtsmärkte. Auch auf dem Land warten zauberhafte Märkte darauf, entdeckt zu werden. So hieß es am Samstag schlendern und schlemmen auf dem Weihnachtsmarkt in Rhaunen, wohin Gewerbeverein und Ortsgemeinde eingeladen hatten und wo sich der vorweihnachtliche Rummel um und in der katholischen Kirche und im Vereinshaus abspielte.