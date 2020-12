VG Birkenfeld

Sollte künftig in Wahlkampfzeiten in allen Orten der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld das „wilde Plakatieren“ untersagt werden? Dieser Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen lag in der jüngsten Sitzung des VG-Rats auf dem Tisch. Auch wenn das Gremium wegen fehlender Zuständigkeit keinen Beschluss in dieser Sache fasste, wurde deutlich: Große Erfolgsaussichten hat dieser Vorstoß allerdings wohl nicht.