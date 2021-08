Was kann man tun, um sich besser vor Hochwasser zu schützen? In Ellweiler wird nicht erst seit der verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr, sondern seit vielen Jahren über dieses Thema diskutiert. Das 340-Einwohner-Dorf liegt direkt an der Traun und nicht weit von der Mündung dieses Bachs in die Nahe entfernt.