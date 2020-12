Kreis Birkenfeld

Bereits 32 Senioren, ein Fünftel der Bewohner, sind in einem Wolfsburger Pflegeheim dem Coronavirus erlegen. Was für deutsche Altersheime einen Extremwert darstellt, ist in norditalienischen Städten wie Bergamo normal. In einzelnen Einrichtungen hat die Krankheit schon etwa die Hälfte der Bewohner dahingerafft.