Der neu gegründete gemeinnützige Betreuungsverein Perspektive plus hat in Idar-Oberstein in der Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße 25 seine Arbeit aufgenommen. Mit seinem professionellen Team berät der Verein unentgeltlich zu Fragen der rechtlichen Vorsorge und übernimmt rechtliche Betreuungen. Der Verein will darüber hinaus Menschen motivieren und unterstützen, rechtliche Betreuungen für Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln können, ehrenamtlich zu übernehmen.