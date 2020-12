Vorsicht vor der Fake-News-Falle: App hilft, Falschinformationen zu entlarven

Birkenfeld

Sie gaukeln etwas vor, das den Tatsachen nicht entspricht, und lauern besonders häufig in den sozialen Netzwerken der digitalen Welt: Fake News. Doch wie können Falschinformationen gezielt entlarvt und umgangen werden? Mit dieser Problematik beschäftigten sich vergangenen Donnerstag die Schüler der Birkenfelder Realschule plus und Fachoberschule mithilfe von Buzzard, einer brandneuen App des gleichnamigen Berliner Medien-Start-ups, die sich um die Verifikation von Onlinenachrichten dreht. Gemeinsam mit zwei Redakteuren des Jungunternehmens machten sich die Klassen 10 S1 und S2 an die Arbeit. Bei dem Workshop handelte es sich um den Auftakt eines Pilotprojekts in Rheinland-Pfalz: Als erste Bildungseinrichtungen im Land erproben die Schule und das benachbarte Gymnasium über den Zeitraum von einem Jahr den Einsatz der App im Unterricht.